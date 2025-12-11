Kahramanmaraş'ta Kaçak Kazı Operasyonu: 11 Şüpheli Yakalandı

Kahramanmaraş’ta kaçak kazı yapanlara yönelik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

Operasyon ve ele geçirilenler

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı, Resmi Belgede Sahtecilik ve İzinsiz Kazı suçlarına yönelik yürütülen kapsamlı çalışma sonucunda, kaçak kazı yaptığı belirlenen şüphelilere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aramalarda 92 adet sikke, 25 adet tarihi obje, 2 adet taş yapı, 4 adet detektör, 1 adet alan tarama cihazı ve 14 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

KAHRAMANMARAŞ'TA KAÇAK KAZIYA YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA 11 KİŞİ YAKALANDI.