DOLAR
41,14 -0,03%
EURO
48,05 -0,34%
ALTIN
4.599,68 -0,06%
BITCOIN
4.448.009,73 0,59%

Kahramanmaraş'ta Kavga: Bahçelievler'de Bıçaklanan Kişi Öldü

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Bahçelievler Mahallesi'nde çıkan kavgada bıçaklanan O.T., hastanede yaşamını yitirdi; polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 01:15
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 01:15
Kahramanmaraş'ta Kavga: Bahçelievler'de Bıçaklanan Kişi Öldü

Kahramanmaraş'ta Kavga: Bahçelievler'de Bıçaklanan Kişi Öldü

Olayın ayrıntıları

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavgada bir kişi bıçaklandı.

Kavga sırasında O.T., vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleriyle ağır şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırılan O.T., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, olayla ilgili kişi veya kişilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma ve çalışma başlattı.

İLGİLİ HABERLER

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana Karaisalı'da Kamyon Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı
2
Tatvan'da Park Tartışması Silahlı Kavgaya Dönüştü: 1 Ölü, 4 Gözaltı
3
Tekirdağ Kapaklı'da Silahla Öldürme: Zanlı O.A. Tutuklandı
4
Adana Kozan'da Kafeye Kurşunlama: 5 Şüpheli Daha Tutuklandı
5
Sinop'ta kamyon devrildi: Sürücü M.Ş. (37) yaşamını yitirdi
6
Edirne'de Yaralı Caretta Caretta Tedaviye Alındı
7
Düzce'de 'Bilim Kafe' Etkinliği: Arıcılar ve Akademisyenler Bir Araya Geldi

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark