Kahramanmaraş'ta Kavga: Bahçelievler'de Bıçaklanan Kişi Öldü

Olayın ayrıntıları

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavgada bir kişi bıçaklandı.

Kavga sırasında O.T., vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleriyle ağır şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırılan O.T., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, olayla ilgili kişi veya kişilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma ve çalışma başlattı.