DOLAR
42,61 -0,04%
EURO
50,09 -0,52%
ALTIN
5.768,8 0,45%
BITCOIN
3.839.873,09 2,46%

Kahramanmaraş'ta Otomobil Taşkın Drenaj Kanalına Uçtu — 3 Yaralı

Kahramanmaraş Onikişubat'ta 46 ACE 006 plakalı Tofaş otomobilin drenaj kanalına uçması sonucu 3 kişi hafif yaralandı; sağlık, polis ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 16:26
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 16:26
Kahramanmaraş'ta Otomobil Taşkın Drenaj Kanalına Uçtu — 3 Yaralı

Kahramanmaraş'ta Otomobil Taşkın Drenaj Kanalına Uçtu — 3 Yaralı

Süleyman Şah Mahallesi'nde kaza

Kahramanmaraş merkez Onikişubat ilçesine bağlı Süleyman Şah Mahallesi'nde meydana gelen kazada, bir otomobil yol kenarındaki taşkın drenaj kanalına uçtu.

Alınan bilgiye göre, 46 ACE 006 plakalı Tofaş marka otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve araç kanala düştü.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kazada 3 kişi hafif yaralandı.

Düşen otomobil ekipler tarafından bulunduğu yerden kaldırıldı.

KAHRAMANMARAŞ’IN ONİKİŞUBAT İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN BİR OTOMOBİLİN TAŞKIN DRENAJ KANALINA...

KAHRAMANMARAŞ’IN ONİKİŞUBAT İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN BİR OTOMOBİLİN TAŞKIN DRENAJ KANALINA UÇMASI SONUCU 3 KİŞİ YARALANDI.

KAHRAMANMARAŞ’IN ONİKİŞUBAT İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN BİR OTOMOBİLİN TAŞKIN DRENAJ KANALINA...

İLGİLİ HABERLER

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gazeteci Enver Aysever tutuklandı — 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' iddiası
2
Bodrum Liman Oyun Parkı: Muğla'dan Gelişim Odaklı Yatırım
3
Manisa Turgutlu'da boşaltılan iki bina sakinleri evlerine döndü
4
81 İlde 81 Orman Adana'da: Kuzgun’a 25 Bin Fidan
5
Antalya'da Aralıkta Sıcaklık Şaşırtıyor: Geceler 8°C, Gündüzler 24°C
6
Arnavutköy'de Temizlik Görevlisi Hakkında 'Müdürü Zehirleme' İddiası: Yakınları 'Komplo' Dedi
7
Antep İşi Nakışı UNESCO Temsili Listesi'ne Alındı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?