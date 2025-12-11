Kahramanmaraş'ta Otomobil Taşkın Drenaj Kanalına Uçtu — 3 Yaralı
Süleyman Şah Mahallesi'nde kaza
Kahramanmaraş merkez Onikişubat ilçesine bağlı Süleyman Şah Mahallesi'nde meydana gelen kazada, bir otomobil yol kenarındaki taşkın drenaj kanalına uçtu.
Alınan bilgiye göre, 46 ACE 006 plakalı Tofaş marka otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve araç kanala düştü.
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kazada 3 kişi hafif yaralandı.
Düşen otomobil ekipler tarafından bulunduğu yerden kaldırıldı.
KAHRAMANMARAŞ’IN ONİKİŞUBAT İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN BİR OTOMOBİLİN TAŞKIN DRENAJ KANALINA UÇMASI SONUCU 3 KİŞİ YARALANDI.