Kahramanmaraş'taki Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Kahramanmaraş'ta Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışıyor

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde ormanlık alanda meydana gelen yangına müdahale çalışmaları hızla devam ediyor. Ahır Dağı'ndaki sulu tarla mevkisi'nde, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangına yönelik çalışmalar, hem karadan hem de havadan gerçekleştiriliyor.

Yangın İhbarı ve Müdahale Ekipleri

Yangının bildirilmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir İtfaiyesi ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale için 1 helikopter, 20 arazöz, 10 su tankı ve 10 ilk müdahale aracı ile operasyon gerçekleştiriliyor.

Devam Eden Müdahale Çalışmaları

Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için yürüttüğü karadan ve havadan müdahale faaliyetleri devam ediyor. Yangının etkilerini minimize etmek için çalışmalar titizlikle sürdürülüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.