Kahramanmaraş'taki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Kahramanmaraş'taki Orman Yangınına Hızlı Müdahale

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen orman yangınına, yangın söndürme ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yangın Detayları ve Müdahale

Yenidemir Mahallesi kırsalında belirlenemeyen bir nedenden ötürü çıkan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 5 helikopter, 2 uçak, 1 İHA, 16 arazöz, 5 su tankı, 3 ilk müdahale aracı, 12 iş makinesi, 6 itfaiye aracı ve toplamda 225 personel ile müdahale etmekte. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Resmi Açıklamalar

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangın söndürme çalışmalarının devam ettiğini ve yaklaşık 50 hektar alanın zarar gördüğünü belirtti. Karartı, “Yangına havadan 5 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı ile, karadan ise arazöz ve iş makineleriyle müdahale ediyoruz. Şu ana kadar 5 hektarı tarım arazisi olmak üzere toplamda 50 hektar alan zarar gördü,” dedi.

Askerlerden Destek

Ayrıca, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler de yangın söndürme çalışmalarına destek vermekte. Bir komando bölüğü, 8 asayiş timi, 5 trafik timi ve 48 güvenlik korucusu yangın alanında görev almakta. Jandarma ekipleri, çevre köylerdeki muhtarlara da bilgilendirme yapıyor.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerce havadan ve karadan müdahale edildi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerce havadan ve karadan müdahale edildi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerce havadan ve karadan müdahale edildi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerce havadan ve karadan müdahale edildi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerce havadan ve karadan müdahale edildi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerce havadan ve karadan müdahale edildi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerce havadan ve karadan müdahale edildi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerce havadan ve karadan müdahale edildi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerce havadan ve karadan müdahale edildi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerce havadan ve karadan müdahale edildi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerce havadan ve karadan müdahale edildi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerce havadan ve karadan müdahale edildi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerce havadan ve karadan müdahale edildi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerce havadan ve karadan müdahale edildi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerce havadan ve karadan müdahale edildi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerce havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerce havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerce havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerce havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerce havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerce havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerince havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerince havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerince havadan ve karadan müdahale ediliyor.