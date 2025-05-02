Kahramanmaraş ve Gaziantep'te Sağanak ve Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi

Kahramanmaraş ve Gaziantep’te meydana gelen sağanak ve dolu yağışı, bölge sakinlerinin günlük yaşamını olumsuz etkiledi. Kahramanmaraş'ın Afşin, Nurhak ve Onikişubat ilçelerinin yüksek kesimlerinde yoğun yağışlar görüldü.

Dolu yağışı sonucu, araçların üzerleri ve zemin beyaz bir örtüyle kaplandı. Yer yer büyük dolu taneleri birikintiler oluşturdu. Yağışın ardından, belediye ekipleri yağmur sularının birikmemesi için cadde ve sokaklarda hızlı bir temizlik çalışmasına başladı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde de sağanak sonrasında dolu etkili oldu. Bu dolu, kırsal Elif, Hisar, Hasanoğlu ve Sarıtepe mahallelerindeki tarım arazilerine büyük zararlar verdi.

Kahramanmaraş'ta sağanak ve dolu, yaşamı olumsuz etkiledi.

Kahramanmaraş'ta sağanak ve dolu, yaşamı olumsuz etkiledi.