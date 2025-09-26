Kamerun'da Boko Haram saldırısı: Algoumri Nadji'de 4 sivil öldü, 2 kişi kaçırıldı

Kamerun'un Uzak-Kuzey bölgesindeki Algoumri Nadji köyünde Boko Haram saldırısında 4 sivil öldü, 2 kişi kaçırıldı; güvenlik güçleri geniş çaplı operasyon başlattı.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 18:32
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 18:32
Kamerun'da Boko Haram saldırısı: Algoumri Nadji'de 4 sivil öldü, 2 kişi kaçırıldı

Kamerun'da Boko Haram saldırısı: Algoumri Nadji'de 4 sivil hayatını kaybetti

Kamerun'un Uzak-Kuzey bölgesine bağlı Algoumri Nadji köyünde terör örgütü Boko Haram üyelerinin düzenlediği saldırıda 4 sivil öldü, 2 sivil kaçırıldı.

Olayın detayları

Saldırıda köyün muhtarı dahil olmak üzere 4 sivil yaşamını yitirdi. Köylüler, Boko Haram üyelerine ait bir silah deposunu güvenlik güçlerine ihbar etmelerinin ardından köye saldırı düzenlendiğini ileri sürdü.

Güvenlik güçlerinin müdahalesi

Güvenlik güçleri, olayın ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.

Boko Haram'ın bölgedeki etkisi

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü. Örgüt, 2015'ten bu yana sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

İLGİLİ HABERLER

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'da İnşaatta 7. Kattan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
2
Samsun'da DEAŞ Operasyonunda Irak Uyruklu S.A.M.M. (29) Adli Kontrolle Serbest
3
Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump Görüşmesine Videolu 'Dostluk Mesajı'
4
Ankara Nallıhan'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
5
Samsun'da 200 Bin TL'lik Ziynet Eşyası Çalan Komşu Adli Kontrolle Serbest
6
Adana'da Kamyona Çarpan Otomobilde 2 Ölü, 1 Yaralı
7
Pakistan ve Rusya 'Druzhba-VIII' ile Terörle Mücadelede Ortak Tatbikat

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı