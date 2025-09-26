Kamerun'da Boko Haram saldırısı: Algoumri Nadji'de 4 sivil öldü, 2 kişi kaçırıldı

Kamerun'da Boko Haram saldırısı: Algoumri Nadji'de 4 sivil hayatını kaybetti

Kamerun'un Uzak-Kuzey bölgesine bağlı Algoumri Nadji köyünde terör örgütü Boko Haram üyelerinin düzenlediği saldırıda 4 sivil öldü, 2 sivil kaçırıldı.

Olayın detayları

Saldırıda köyün muhtarı dahil olmak üzere 4 sivil yaşamını yitirdi. Köylüler, Boko Haram üyelerine ait bir silah deposunu güvenlik güçlerine ihbar etmelerinin ardından köye saldırı düzenlendiğini ileri sürdü.

Güvenlik güçlerinin müdahalesi

Güvenlik güçleri, olayın ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.

Boko Haram'ın bölgedeki etkisi

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü. Örgüt, 2015'ten bu yana sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.