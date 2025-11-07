Kapaklı'da polis operasyonu: D.B. yakalandı, ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Kapaklı'da polis operasyonu

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda bir aranan şahıs yakalandı ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Aranan şahıs yakalandı

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Çorlu 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ‘Birden Fazla Kişi Tarafından Gece Vakti Silahla Yağma’ suçundan yakalaması bulunan D.B. isimli şahıs yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makama çıkarılan şahıs, ‘Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma’ suçundan 5 yıl, ‘Yağma’ suçundan 5 yıl olmak üzere toplam 10 yıl hapis cezası alarak tutuklandı.

Ruhsatsız silah ele geçirildi

Aynı gün ruhsatsız silahlanmaya yönelik saha çalışmalarında şüphe üzerine R.Ş. isimli şahsın ikametinde arama yapıldı.

Gerçekleştirilen aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ve 16 adet fişek ele geçirildi. Şahıs hakkında işlem başlatıldı.

ELE GEÇİRİLEN RUHSATSIZ SİLAH