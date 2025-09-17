Kara yollarında çalışma uyarısı: TEM, İzmir-Aydın ve Anadolu Otoyolu’nda düzenlemeler

Yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle otoyol ve karayollarında trafik düzenlemeleri uygulanıyor; sürücüler işaretlere uymalı ve yavaş seyretmeli.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 08:43
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 08:43
Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürüyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaret ve işaretçilerine uyması gerekiyor.

Güncel yol durumları

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre aşağıdaki kesimlerde düzenlemeler uygulanıyor:

TEM Otoyolu (Lüleburgaz Kavşağı - İstanbul istikameti): Üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolda Edirne istikametinden Lüleburgaz gişelerine çıkış ve buradan otoyola giriş noktaları trafiğe kapatıldı.

İzmir-Aydın Otoyolu (35-71. kilometreler): Üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle bağlantı yollarında, İzmir-Aydın istikametinde sağ şerit ve emniyet şeridinin kullanımı kapalı; sürücüler orta ve sol şeritlere yönlendiriliyor.

Anadolu Otoyolu (Bolu Dağı Geçişi, İstanbul istikameti): Ekrem Özdemir Viyadüğü'ndeki derz değişimi nedeniyle iki şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritten sürdürülüyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu (0-7. kilometreler): Üstyapı onarım çalışması nedeniyle ulaşıma Adana istikametinden kontrollü izin veriliyor.

Silifke-Mersin yolu (21-22. kilometreler): Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Beşikdüzü-Vakfıkebir yolu (15. kilometre): Kilita Köprüsü'ndeki derz onarım çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Alanya-Gazipaşa-5. Bölge Hududu yolu (11-13. kilometreler): Patlatmalı kazı çalışmaları nedeniyle yol 12.00-13.00 saatlerinde aralıklarla trafiğe kapatılacak.

İnegöl-Bozüyük-Bilecik-Eskişehir il sınırı devlet yolu (Ankara-Bursa istikameti, 38-43. kilometreler): Yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Erzincan-Erzurum yolu (53-54. kilometreler): Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Erzurum istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak sürücüler sol şeride yönlendiriliyor.

Konya-Ereğli yolu (2-14. kilometreler): Üstyapı çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Sürücülerden tekrar trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, hızlarını düşürmeleri ve ilgili güzergâhlarda dikkatli seyretmeleri istendi.

