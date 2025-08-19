DOLAR
40,85 -0,01%
EURO
47,79 -0,08%
ALTIN
4.389,65 -0,21%
BITCOIN
4.684.661,01 1,38%

Kara Yollarında Çalışma ve Trafik Düzenlemeleri

Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı kesimlerde trafik düzenlemesi yapılıyor; sürücüler işaretlere ve kontrollü ulaşıma dikkat etmeli.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 08:24
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 08:24
Kara Yollarında Çalışma ve Trafik Düzenlemeleri

Kara Yollarında Çalışma ve Trafik Düzenlemeleri

Yol Durumu ve Uyarılar

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğü kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

TEM Otoyolu: Hendek-Akyazı kavşakları 0-13. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışması nedeniyle İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu: Otoyol-Pınarbaşı kavşakları 0-2. kilometreleri Bornova istikametinde 21 Ağustos'a kadar üstyapı yenileme çalışmaları yapılacak. Bu sebeple otoyolun sol ve orta şeritleri trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sürdürülecek.

TAG Otoyolu: Adana Doğu-Misis kavşakları 3-7. kilometrelerinde üstyapı bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Osmaniye-Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Sakarya-Bilecik yolu: 26-28. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Sakarya istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Kayseri-Niğde yolu: 2-8. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Söğüt-Korkuteli yolu: 14-34. kilometrelerindeki asfalt sathi kaplama, Kurucaşile-Cide yolunun 19-22. kilometreleri ve Sivas-Ulaş yolunun 59-65. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Elazığ-Keban yolu: 51-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Ağrı-Doğubayazıt yolu: 28-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Uyarı: Sürücüler, belirtilen kesimlerde hızlarını azaltmalı, işaret ve işaretçilere uymalı; güvenli ulaşım için dikkatli ve sabırlı olmaları önem taşıyor.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek
2
Adana'da 53,7 Gram Kokain Ele Geçen Zanlı Tutuklandı
3
Edirne'de Meriç Nehri'nde 2,5 m ve 100 kg'lık yayın yakalandı
4
WSJ: Zelenskiy, Trump Görüşmesinde Toprak Değişimini Doğrudan Reddetmedi
5
Ankara'da 26 katlı yangın iddianamesi: 13 şüpheliye 15 yıla kadar hapis istemi
6
Bakan Ersoy Bozdağ Film Platolarını Ziyaret Etti: Türk Dizileri Turizme Güç Katıyor
7
Adana'da 27 Sahte Araç Plakası Ele Geçirildi, 1 Gözaltı

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı

Aydın ve Kars'ta eski hükümlü ve TMY'lere özel daimi işçi kadrosu açıldı

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme