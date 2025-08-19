Kara Yollarında Çalışma ve Trafik Düzenlemeleri

Yol Durumu ve Uyarılar

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğü kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

TEM Otoyolu: Hendek-Akyazı kavşakları 0-13. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışması nedeniyle İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu: Otoyol-Pınarbaşı kavşakları 0-2. kilometreleri Bornova istikametinde 21 Ağustos'a kadar üstyapı yenileme çalışmaları yapılacak. Bu sebeple otoyolun sol ve orta şeritleri trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sürdürülecek.

TAG Otoyolu: Adana Doğu-Misis kavşakları 3-7. kilometrelerinde üstyapı bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Osmaniye-Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Sakarya-Bilecik yolu: 26-28. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Sakarya istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Kayseri-Niğde yolu: 2-8. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Söğüt-Korkuteli yolu: 14-34. kilometrelerindeki asfalt sathi kaplama, Kurucaşile-Cide yolunun 19-22. kilometreleri ve Sivas-Ulaş yolunun 59-65. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Elazığ-Keban yolu: 51-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Ağrı-Doğubayazıt yolu: 28-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Uyarı: Sürücüler, belirtilen kesimlerde hızlarını azaltmalı, işaret ve işaretçilere uymalı; güvenli ulaşım için dikkatli ve sabırlı olmaları önem taşıyor.