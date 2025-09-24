Kara Yollarında Çalışma ve Trafik Uyarısı — Güncel Yol Durumu

Genel Uyarı

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, planlı çalışmalar nedeniyle bazı kesimlerde ulaşım kontrollü veya kısmen daraltılmış şekilde sağlanıyor. Sürücülerden gerekli dikkat ve tedbiri göstermeleri istendi.

Niğde-Pozantı Otoyolu

11-15. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması yapılacak; çalışmalar 15 Ekim'e kadar sürecek. Bu nedenle ulaşım Ankara yönünde 1 numaralı şeritten, Adana istikametinde 1 ve 2 numaralı şeritlerden sağlanıyor.

Bergama-Soma

0-3. kilometrelerinde sağ şeritte yapılan çalışmalar sebebiyle ulaşım sol şeritten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Ankara-Konya

35-45. kilometrelerindeki onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım saat 18.00'e kadar tek şeritten kontrollü sürdürülecek.

Silifke-Mersin

21-22. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu'nun yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Sakarya-Bilecik il sınırı-Bozüyük

36-37. kilometrelerinde Ertuğrulgazi Tüneli'nin sağ şeridindeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım sol şeritten gerçekleştiriliyor.

Taşağıl-İbradı ve Afyonkarahisar-Uşak

Taşağıl-İbradı yolunun 56-58. kilometrelerindeki yapım ve Afyonkarahisar-Uşak yolunun 26-33. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik ve işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Alaca-Zile

11-13. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Sivas-Kangal-Gürün ayrımı

28-34. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma Malatya-Sivas istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Gümüşhane-Bayburt

35-36. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla Bayburt-Gümüşhane istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Sürücüler, bölgedeki işaret ve yönlendirmelere uymalı, hızlarını çalışma koşullarına göre ayarlamalıdır.