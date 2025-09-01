DOLAR
Kara Yollarında Güncel Çalışmalar ve Trafik Düzenlemeleri

Yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı kara yolu kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor; sürücüler yavaşlayıp trafik işaretlerine uymalı, alternatif güzergahları kullanmalı.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 08:29
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre aşağıdaki kesimlerde düzenlemeler uygulanıyor.

Avrupa Otoyolu — Edirne

Avrupa Otoyolu'nun Edirne Ücret Toplama İstasyonu'nda gişe adaları ve kanopilerin yıkım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle Edirne gişelerinden otoyola girişler trafiğe kapatılarak sürücüler D-100 güzergahından alternatif yolları kullanabiliyor. Otoyoldan çıkışlar ise servis yolundan kontrollü sağlanıyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 0-3. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Menemen istikametinde sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer şeritlerden sürdürülüyor.

Anadolu Otoyolu

Anadolu Otoyolu, Gölyaka Kavşağı-1. Bölge Hududu 22-50. kilometrelerinde uygulanan üstyapı onarım çalışması dolayısıyla İstanbul istikametinde ulaşım kısıtlanmış; diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü geçiş sağlanıyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 0-3. kilometrelerindeki üstyapı bakım ve onarım çalışması nedeniyle ulaşım, 3 numaralı şeritten devam ediyor.

Sinop-Samsun

Sinop-Samsun yolunun 46-50. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşıma Sinop istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Trabzon-Gümüşhane-Bayburt

Trabzon-Gümüşhane il sınırı-Gümüşhane-Bayburt yolunun 53. kilometresindeki Harşit 20 Köprüsü'nün Bayburt-Gümüşhane yönündeki derz onarım çalışması dolayısıyla ulaşım, tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Bursa-Balıkesir

Bursa-Balıkesir devlet yolunun Balıkesir-Susurluk istikameti 34-37. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı, diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Konya-Ereğli

Konya-Ereğli yolunun 2-14. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sürdürülüyor.

Cide-Doğanyurt-İnebolu

Cide-Doğanyurt-İnebolu yolunun 5-20. kilometrelerindeki asfalt sathi kaplama çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Batman-Diyarbakır

Batman-Diyarbakır yolunun 6-7. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Diyarbakır-Batman istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, sağ yoldan iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Motorlu taşıt kullanıcılarının, belirtilen kesimlerde hızlarını azaltmaları ve trafik işaretlerine uymaları önem taşıyor.

