Kara Yollarındaki Güncel Durum: Trafik Bilgilendirmesi

Kara Yollarında Güncel Çalışmalar

Kara yollarında devam eden yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaretlerine uyması büyük önem taşıyor.

Önemli Çalışmalar ve Trafik Düzenlemeleri

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan yol durumu bültenine göre, aşağıdaki yollar üzerinde sürdürülen önemli çalışmalar devam ediyor:

Anadolu Otoyolu : Abant-Kaynaşlı kavşakları arasında 0-11. kilometrelerde, tünel portal yapısının uzatılması ve viyadüklerde derzi yenileme çalışmaları yapılıyor. Sürücüler, Abant Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna girerek Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola geçiş yapabiliyor.

: Abant-Kaynaşlı kavşakları arasında 0-11. kilometrelerde, tünel portal yapısının uzatılması ve viyadüklerde derzi yenileme çalışmaları yapılıyor. Sürücüler, Abant Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna girerek Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola geçiş yapabiliyor. Trabzon-Maçka Yolu : 12-15. kilometrede bulunan Değirmendere-3 ve Değirmendere-5 köprülerinde derz onarımı sürüyor. Ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

: 12-15. kilometrede bulunan Değirmendere-3 ve Değirmendere-5 köprülerinde derz onarımı sürüyor. Ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Yalova-Kocaeli Yolu : Kocaeli-İstanbul kesiminde fiber optik kablo altyapı çalışmaları yapılıyor. Sürücülerin trafik işaretlerine dikkat etmeleri gerekiyor.

: Kocaeli-İstanbul kesiminde fiber optik kablo altyapı çalışmaları yapılıyor. Sürücülerin trafik işaretlerine dikkat etmeleri gerekiyor. Gümüşhane- Trabzon Yolu : 36.-45. kilometrelerdeki tünellerde drenaj sistemleri bakım ve temizliği nedeniyle ulaşım saat 08.00-17.30 arasında tek şeritten gerçekleştiriliyor.

: 36.-45. kilometrelerdeki tünellerde drenaj sistemleri bakım ve temizliği nedeniyle ulaşım saat 08.00-17.30 arasında tek şeritten gerçekleştiriliyor. Ankara-Niğde Otoyolu : Ankara istikametindeki çalışmalar nedeniyle yolun soldan 2 şeridi trafiğe kapatıldı, ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sürdürülüyor.

: Ankara istikametindeki çalışmalar nedeniyle yolun soldan 2 şeridi trafiğe kapatıldı, ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sürdürülüyor. İzmir Çevre Otoyolu : Altınyol bağlantısı nedeniyle 0-1. kilometrelerde genleşme derzi onarımı devam ediyor; ulaşım 16 Eylül'e kadar bu güzergah üzerinden sağlanacak.

: Altınyol bağlantısı nedeniyle 0-1. kilometrelerde genleşme derzi onarımı devam ediyor; ulaşım 16 Eylül'e kadar bu güzergah üzerinden sağlanacak. Bursa-İnegöl-Bozüyük Yolu : İnegöl-Bozüyük istikametindeki 22-24. kilometrelerde asfalt yenileme çalışmaları sürüyor, trafik İnegöl-Bursa yönünde iki yönlü akışla devam ediyor.

: İnegöl-Bozüyük istikametindeki 22-24. kilometrelerde asfalt yenileme çalışmaları sürüyor, trafik İnegöl-Bursa yönünde iki yönlü akışla devam ediyor. Hakkari-Yüksekova Yolu : 0-3. kilometrelerde tretuvar ve orta refüj yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir kısmından gerçekleştirilmekte.

: 0-3. kilometrelerde tretuvar ve orta refüj yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir kısmından gerçekleştirilmekte. Malatya-Sivas Yolu : 60. kilometrede Yeni Tohma Köprüsü'ndeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Eski Tohma Köprüsü üzerinden geçiş yapılmaktadır.

: 60. kilometrede Yeni Tohma Köprüsü'ndeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Eski Tohma Köprüsü üzerinden geçiş yapılmaktadır. TEM Otoyolu: Körfez-İzmit Batı kavşakları arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul-Ankara istikametindeki yol trafiğe kapatılacak. Sürücüler, Körfez Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendirilecek.

Bu çalışmalar sırasında dikkatli olmanız ve belirtilen yönlendirmelere uymanız önemlidir.