Karabük Safranbolu'da 265 Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Operasyonun Detayları

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen operasyonda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan aramalarda toplam 265 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Operasyon kapsamında, şüpheliler Y.G. ile F.G.'nin aracında ve iki ayrı ikametinde arama yapıldı. Yapılan çalışmanın ardından zanlılar gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

