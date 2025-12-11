DOLAR
42,61 -0,04%
EURO
50,15 -0,65%
ALTIN
5.797,2 -0,04%
BITCOIN
3.832.699,48 2,64%

Karabük Safranbolu'da 265 Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Safranbolu'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin operasyonunda 265 adet sentetik ecza ele geçirildi; Y.G. ve F.G. gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 16:44
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 16:44
Karabük Safranbolu'da 265 Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Karabük Safranbolu'da 265 Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Operasyonun Detayları

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen operasyonda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan aramalarda toplam 265 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Operasyon kapsamında, şüpheliler Y.G. ile F.G.'nin aracında ve iki ayrı ikametinde arama yapıldı. Yapılan çalışmanın ardından zanlılar gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

KARABÜK'ÜN SAFRANBOLU İLÇESİNDE 265 ADET SENTETİK ECZA HAP ELE GEÇİRİLDİ.

KARABÜK'ÜN SAFRANBOLU İLÇESİNDE 265 ADET SENTETİK ECZA HAP ELE GEÇİRİLDİ.

İLGİLİ HABERLER

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yozgat Çekerek’te Boşanma Aşamasındaki Eşi Bıçaklandı
2
Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi
3
Samsun'da tanker sürücüsü aracında silahla ölü bulundu
4
BİTEK ve Karya Farma HBX AR-GE'den İYTE'de Stratejik İş Birliği
5
Gaziantep'te Otomobil ile Minibüs Çarpıştı: 6 Yaralı
6
Edirne Dini İhtisas Merkezi İlk Mezunlarını Verdi: 45 Hafız Aday Din Görevlisi
7
Sarıyer Ayazağa'da Semt Pazarında Hırsızlık İddiası: 9 Yaşındaki Çocuk İple Bağlandı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?