Karabük'te 35 Çocuk Koruyucu Aile Yanında — 'Gönül Elçileri' Tanıtımı

Karabük'te 35 Çocuk Koruyucu Aile Yanında — 'Gönül Elçileri' Tanıtım Programı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Personel Daire Başkanlığı ile Karabük Valiliği Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen 'Gönül Elçileri: Koruyucu Aile Tanıtım Programı' gerçekleştirildi.

Program ve katılımcılar

Etkinlik, KBÜ 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda yapıldı. Programa Karabük Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç, KBÜ Genel Sekreteri Lütfü Köm, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Balkis, Personel Daire Başkanı Şaban Özkan ve Strateji Geliştirme Daire Başkanı Kemal Özeken ile akademik ve idari personel katıldı. Seminere, Koruyucu Aile Biriminde görev yapan Psikolog Büşra Aydın Sarı ve bir çocuğa koruyucu ailelik yapan Olcay Börekçi konuşmacı olarak katıldı.

Koruyucu aile modeli ve başvuru koşulları

Psikolog Büşra Aydın Sarı, koruyucu aileliğin, çeşitli nedenlerle biyolojik ailesinden ayrı kalmak zorunda olan çocukların devlet güvencesinde aile ortamında yetişmesini sağlayan bir koruma modeli olduğunu vurguladı. Sarı, Türkiye'de 2024 yılının Cumhurbaşkanı tarafından "Aile Yılı" ilan edildiğini hatırlatarak, çocukların sevgi dolu bir aile ortamında büyümesinin gelişimsel açıdan hayati olduğunu belirtti. Sarı, koruyucu aile olmak için evli olma şartı bulunmadığını; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 25-65 yaş aralığında ve düzenli gelire sahip herkesin sisteme başvurabileceğini söyledi.

Koruyucu aile modelleri ve yerel dağılım

Sarı, koruyucu aile modellerinin süreli, akraba veya yakın çevre, geçici ve uzmanlaşmış koruyucu aile olmak üzere dört başlıkta toplandığını, geçici koruyucu aile modelinin yalnızca pilot illerde uygulandığını aktardı. Kentteki koruyucu aile dağılımına ilişkin paylaşılan güncel verilerde ise; Merkez ilçede 28 koruyucu ailenin yanında 35 çocuk bulunduğu, Safranbolu'da 5 koruyucu ailenin 7 çocuğa ev sahipliği yaptığı, Eflani, Ovacık ve Eskipazar ilçelerinde ise şu an koruyucu aile bulunmadığı ifade edildi.

Koruyucu aile deneyimi

Programın en dikkat çeken bölümünü, koruyucu aile olarak deneyimlerini paylaşan Olcay Börekçi oluşturdu. Börekçi, uzun bir tedavi sürecinin ardından koruyucu aile olmaya karar verdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "En büyük engel insanın kendi kaygıları. Çevrenin söylemleri ya da biyolojik ailenin ortaya çıkma ihtimali gibi konular, çoğu aileyi düşündürüyor. Ama süreç başladığında bu kaygıların hepsi yerini sevgiye bırakıyor."

