Karabük'te İki Farklı Trafik Kazasında Üç Yaralı

Karabük'te İki Trafik Kazası Meydana Geldi

Karabük'te iki ayrı trafik kazasında toplamda üç kişi yaralandı. İlk kaza, Y.C. yönetimindeki 78 BA 175 plakalı otomobilin Kapullu Mahallesi 910. Cadde üzerinde kontrolden çıkarak su kanalına devrilmesiyle gerçekleşti. Bu kazada araçta bulunan S.C. ve S.A. yaralandı.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Olayın ardından çevredekilerin ihbarıyla birlikte sağlık ve polis ekipleri hemen kaza yerine intikal etti. Yaralılar, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

İkinci Kaza: Tır Devrildi

İkinci kaza ise Karabük-Bartın kara yolu Soğuksu mevkisinde meydana geldi. Burada, 37 ACM 904 plakalı çimento yüklü tır kontrolden çıkarak devrildi. Olay yerindeki sağlık ekipleri tır sürücüsünü de Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Her iki kazada da yaralananların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olayların ardından Polis, kazaların her iki sebebiyle ilgili soruşturma başlattı.