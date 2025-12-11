DOLAR
Karabük'te Kaçak Kazı Operasyonu: 5 Kişi Jandarmaya Yakalandı

Karabük merkezde jandarma ekipleri izinsiz kazı yapan D.M., Y.E., F.U., İ.G. ve M.E.'yi yakaladı; kazma, kürek ve el feneri ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 16:40
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 16:40
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri müdahale etti

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Karabük il merkezinde yapılan operasyonda, izinsiz kazı yaptığı belirlenen D.M., Y.E., F.U., İ.G. ve M.E. yakalandı.

Şahıslar gözaltına alınırken operasyonda ele geçirilen malzemeler arasında 2 adet kazma, 1 adet kürek, manivela, kova, el feneri ve 5 metre halat yer aldı.

Şüpheliler, ifadeleri ve işlemlerinin tamamlanmasını takiben adliye sevk edildi.

