Karabük'te Kaçak Kazı Operasyonu: 5 Kişi Jandarmaya Yakalandı

Karabük'te Kaçak Kazı Operasyonu: 5 Kişi Yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri müdahale etti

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Karabük il merkezinde yapılan operasyonda, izinsiz kazı yaptığı belirlenen D.M., Y.E., F.U., İ.G. ve M.E. yakalandı.

Şahıslar gözaltına alınırken operasyonda ele geçirilen malzemeler arasında 2 adet kazma, 1 adet kürek, manivela, kova, el feneri ve 5 metre halat yer aldı.

Şüpheliler, ifadeleri ve işlemlerinin tamamlanmasını takiben adliye sevk edildi.

KARABÜK'TE KAÇAK KAZI YAPAN 5 KİŞİ JANDARMA TARAFINDAN YAKALANDI.