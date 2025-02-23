Karabük'te Kanyona Devrilen Araçta 3 Yaralı

Karabük'te kanyona devrilen otomobildeki 3 kişi hastaneye kaldırıldı, yaralıların hayati tehlikesi yok.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 15:17
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 15:34
Karabük'te Kanyona Devrilen Araçta 3 Yaralı

Karabük'te Kanyona Devrilen Araçta 3 Yaralı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, bir otomobilin kanyona devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. E.Ş. (28) yönetimindeki 78 BU 010 plakalı otomobil, Gayza köyü yakınlarında kontrolden çıkarak yaklaşık 30 metre yükseklikten Tokatlı Kanyonu'na düştü.

Kaza Sonrası Müdahale

Kazada yaralanan sürücü E.Ş. ile araçtaki yolcular İ.K. (36) ve İ.A. (40), olay yerine gelen sağlık, jandarma, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar, botla kanyondan çıkarılarak sedyeyle ambulansa taşındı.

Hastanede İlk Bilgiler

Yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde, yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Yaralıların Eflani ilçesinde 112 Acil Servisi'nde çalıştıkları da bilgileri arasında yer aldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kanyona devrilen otomobildeki 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kanyona devrilen otomobildeki 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kanyona devrilen otomobildeki 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kanyona devrilen otomobildeki 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

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