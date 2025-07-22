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Karabük'te Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor, bazı bölgeler tedbir amaçlı boşaltıldı.

Yayın Tarihi: 22.07.2025 19:27
Güncelleme Tarihi: 22.07.2025 19:27
Karabük'te Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Karabük'te meydana gelen orman yangınına hızlı bir şekilde müdahale ediliyor. Yangın, Merkeze bağlı Burunsuz köyü Cildikısık mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Yangın ihbarının alınmasının ardından, bölgeye Ormancılık Müdürlüğü, itfaiye, İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangının söndürme çalışmaları, hem karadan hem de havadan devam ediyor. Karabük Valiliği’nden yapılan açıklamada, yangına orman ekipleri, belediyeler, İl Özel İdaresi, AFAD, jandarma ve diğer ilgili kurumların desteğiyle helikopter, 63 araç ve 205 personel ile müdahale edildiği bildirildi.

Valilik açıklamasında, "Yangının seyrine bağlı yerleşim yerlerine yakın bölgeler tedbir amacıyla boşaltılmış, vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak için tüm önlemler alınmıştır. Sahadaki ekiplerimizin yoğun ve koordineli çalışmaları aralıksız sürmektedir." ifadelerine yer verildi.

Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

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