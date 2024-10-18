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Karabük'te Tarihi Eser Operasyonu: 39 Obje Ele Geçirildi

Karabük'te düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliğinde 39 obje ele geçirildi ve 3 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 23:32
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 00:23
Karabük'te Tarihi Eser Operasyonu: 39 Obje Ele Geçirildi

Karabük'te Tarihi Eser Kaçakçılığına Darbe

Karabük'ün Yenice ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda, tarihi eser niteliği taşıyan 39 obje ele geçirildi. İlgili operasyonun ayrıntıları, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından açıklandı.

Yapılan Operasyon ve Ele Geçirilen Obje Sayısı

Yortan beldesinde yapılan operasyonda, Roma dönemine ait olduğu belirtilen 16 sikke, 6 kolye başlığı, kolye haç, 9 minyatür obje, 4 yüzük, bir çan, bir kaşık, melek siluetli minyatür heykel ve minyatür kupa gibi farklı tarihi eserler bulundu. Operasyonda ayrıca, ruhsatsız bir av tüfeği de ele geçirildi.

Gözaltına Alınan Şahıslar

Ele geçirilen objelerle ilgili olarak T.A., N.T. ve C.O. isimli üç şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Tarihi Eser Kaçakçılığına Karşı Önlemler

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü, tarihi eser kaçakçılığına karşı yürüttüğü çalışmaların devam edeceğini bildirdi. Bu tür operasyonlarla, kültürel mirasın korunması hedeflenmektedir.

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