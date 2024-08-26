Karabük'te Zift Yüklü Kamyonun Devrilmesi Sonucu 3 Kişi Yaralandı

Karabük’te Zift Yüklü Kamyon Devrildi

Karabük'ün tarihi Safranbolu ilçesinde meydana gelen kazada, zift yüklü bir kamyon su kanalına devrildi. Olayda 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kazanın Sebebi Kontrol Kaybı

S.Ç. (37) yönetimindeki 37 SC 082 plakalı kamyon, Bartın-Karabük kara yolu Soğuksu mevkisinde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu su kanalına düştü. Kazada sürücü ile birlikte yolcular E.Ç. (24) ve H.M.O. (41) yaralandı.

Yaralıların Durumu İyi

Olay sonrası sağlık ekiplerine haber verildi. Yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve burada yapılan müdahalelerin ardından sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ziftin Temizlenmesi

Kamyonun devrilmesi sonucu kanala dökülen zift olay yerindeki ekipler tarafından temizlendi. Bu tür kazaların önlenmesi için gerekli önlemlerin alınacağı bildirildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde zift yüklü kamyonun su kanalına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde zift yüklü kamyonun su kanalına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde zift yüklü kamyonun su kanalına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.