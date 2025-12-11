Karakuş Tümülüsü'ne Yeni Aydınlatma: Kahta'da Turizme Destek

Kaymakam Soysal çalışmaları yerinde inceledi

Adıyamanın Kahta ilçesinde, Kommagene uygarlığının önemli miraslarından biri olan Karakuş Tümülüsü'nde yürütülen aydınlatma çalışmaları yerinde incelendi. İncelemeyi yapan Kaymakam Muhammed Üsame Soysal, projenin detayları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kaymakam Soysal, proje kapsamında kurulan yeni aydınlatma sistemleri sayesinde tarihi yapının gece görünürlüğünün artacağını ve bunun bölgenin turizm potansiyeline olumlu katkı sağlayacağını vurguladı.

Yetkililer, çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, modern ve enerji tasarruflu aydınlatma teknolojileri kullanılacağını; bunun hem görsel estetik hem de güvenlik açısından önemli bir iyileşme getireceğini aktardı.

Kahta Kaymakamlığı, tarihi değerlerin korunması ve turizme kazandırılması yönündeki çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. Aydınlatma çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Karakuş Tümülüsü'nün ziyaretçiler için daha cazip hale gelmesi hedefleniyor.

