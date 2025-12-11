DOLAR
42,61 -0,04%
EURO
49,98 -0,32%
ALTIN
5.779,42 0,27%
BITCOIN
3.843.957,69 2,36%

Karakuş Tümülüsü'ne Yeni Aydınlatma: Kahta'da Turizme Destek

Karakuş Tümülüsü'nde yürütülen enerji tasarruflu aydınlatma çalışmaları Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal tarafından incelendi; amaç ziyaretçi çekmek.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 12:42
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 12:42
Karakuş Tümülüsü'ne Yeni Aydınlatma: Kahta'da Turizme Destek

Karakuş Tümülüsü'ne Yeni Aydınlatma: Kahta'da Turizme Destek

Kaymakam Soysal çalışmaları yerinde inceledi

Adıyamanın Kahta ilçesinde, Kommagene uygarlığının önemli miraslarından biri olan Karakuş Tümülüsü'nde yürütülen aydınlatma çalışmaları yerinde incelendi. İncelemeyi yapan Kaymakam Muhammed Üsame Soysal, projenin detayları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kaymakam Soysal, proje kapsamında kurulan yeni aydınlatma sistemleri sayesinde tarihi yapının gece görünürlüğünün artacağını ve bunun bölgenin turizm potansiyeline olumlu katkı sağlayacağını vurguladı.

Yetkililer, çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, modern ve enerji tasarruflu aydınlatma teknolojileri kullanılacağını; bunun hem görsel estetik hem de güvenlik açısından önemli bir iyileşme getireceğini aktardı.

Kahta Kaymakamlığı, tarihi değerlerin korunması ve turizme kazandırılması yönündeki çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. Aydınlatma çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Karakuş Tümülüsü'nün ziyaretçiler için daha cazip hale gelmesi hedefleniyor.

ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇESİNDE BULUNAN VE KOMMAGENE UYGARLIĞININ ÖNEMLİ MİRASLARI ARASINDA YER ALAN...

ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇESİNDE BULUNAN VE KOMMAGENE UYGARLIĞININ ÖNEMLİ MİRASLARI ARASINDA YER ALAN KARAKUŞ TÜMÜLÜSÜ’NDE YÜRÜTÜLEN AYDINLATMA ÇALIŞMALARI, KAYMAKAM MUHAMMED ÜSAME SOYSAL TARAFINDAN YERİNDE İNCELENDİ.

ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇESİNDE BULUNAN VE KOMMAGENE UYGARLIĞININ ÖNEMLİ MİRASLARI ARASINDA YER ALAN...

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Harmancık'ta 4 bin 256 hektar yeniden ağaçlandırılıyor
2
Bulgaristan'da 25'ten Fazla Şehirde Hükümet Karşıtı Protesto
3
Aksaray merkezli dolandırıcılık operasyonu: 5 şüpheli adli kontrolle serbest
4
Bodrum Belediyesi Sosyal Hizmetler Bürosu: 3 bin 750 Kart ve Binlerce Hane Ziyareti
5
Talas'ta ROTATALAS ile Turist Sayısı 6 bin 12'yi Aştı
6
Nilüfer Belediyesi'nde Karagöz Ustası Şinasi Çelikkol: Bursa'da Karagöz'ü Yeniden Canlandırma
7
ASO Başkanı: Sanayide Yazılım ve Veri Stratejik Yatırım Haline Gelmeli

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?