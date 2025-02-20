Karaman'da Alkollü Sürücü Polis Aracında Kendini Vurdu, Hastanede Hayatını Kaybetti

Karaman'da yaşanan trajik olayda, kaza yaptıktan sonra polis aracında kendisini vuran alkollü sürücü Murat Kara (27), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Dün gece saatlerinde, Mansurdede Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda 42 FN 255 plakalı otomobiliyle kaza yapan Murat Kara, polis ekiplerince işlem yapılması için ekip aracına alındı. Ancak, nezarethane bölümünde belinden çıkardığı silahla kendisini vurması sonucu ağır yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan Kara, hızla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ne yazık ki, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kara'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.