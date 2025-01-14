Karne Döneminde Çocukların Değeri Ölçülmemeli: Psikologdan Uyarılar

Karne Döneminde Çocukların Değerine Dikkat!

Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesinde görevli psikolog Buse Başakgil, karne döneminin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti. Başakgil, öğrencilerin akranlarıyla kıyaslanmasının ve başarısızlıkla suçlanmasının kaygı, yetersizlik ve öz güven eksikliği yaratabileceğini ifade etti.

Yazılı açıklamasında Başakgil, ebeveynlerin sömestir tatilinde çocuklarına karşı doğru tutumlar sergilemesinin önemini vurguladı. Karnelerin başka çocuklarla kıyaslanmaması gerektiğini dile getiren Başakgil, "Akranlarıyla kıyaslanmak, arkadaşlarının kendisinden daha iyi olduğuna vurgu yapmak, başarısızlıkla suçlamak çocuğunuzda kaygı, yetersizlik, öz güven eksikliği; hatta değersizlik duygularına yol açar." dedi.

Başakgil, karne notlarının çocuğun kimliğine ait bir özellik olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, ailelere suçlayıcı dilden kaçınmalarını tavsiye etti. Bu tür ifadelerin, çocuklarda "Ben hiçbir işe yaramıyorum, hep başarısızım ve öyle kalacağım." algısını oluşturabileceğine dikkat çekti;

Başakgil, "Çocuk bir alanda başarısızsa, ilgi alanları değerlendirilmeli ve iyileştirmeye yönelik neler yapılacağına bakılmalıdır. Karneler, çocukların değerlerini belirleyen bir ölçüt olmamalıdır. Bu durum, gelecekte umutsuzluk ve öz saygıda düşme yaratabilir." ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte, Başakgil, okul döneminde başarılı olan çocuklar için önceliğin sözlü ödül olması gerektiğini vurguladı. Daha sonra çocuğun yaşı ve sınıfıyla uyumlu maddi ödüllerin verilebileceğini belirtti. Ayrıca, çocukların hobilerinin kötü notlar yüzünden kısıtlanmaması gerektiğini kaydetti.