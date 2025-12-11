DOLAR
Kars'a 60 Yeni Araç: Emniyet ve Jandarma Güçleniyor

Kars İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı envanterine 60 yeni araç katıldı; teslim törenine Vali Ziya Polat katıldı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 16:44
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 16:44
Kars'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı envanterine toplam 60 yeni araç eklendi. Bu takviye, kentteki güvenlik hizmetlerinin daha etkin ve hızlı yürütülmesini hedefliyor.

Tören ve teslimat

Yeni araçların teslimi için Bedesten Bölgesi'nde bir tören düzenlendi. Törene Vali Ziya Polat katıldı; törende dualar edildi ve kurdele kesilerek araçlar resmen hizmete alındı.

Vali Ziya Polat törende şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanımızın riyasetlerinde İçişleri Bakanlığımızın koordinesinde tüm Türkiye’de olduğu gibi Gazi Kars’ımızda da emniyet teşkilatımızı, jandarma teşkilatımızı araç yenileme çalışmaları devam ediyor. Devletimizin imkanlarıyla Gazi Kars’ımıza 60 araç güvenlik güçlerimizin yani milletimizin emrine, hizmetine verildi"

Araç dağılımı ve beklenti

Kars'a gönderilen 60 araçtan 41 tanesi İl Emniyet Müdürlüğü'ne, 19 tanesi ise Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi. Yapılan konuşmaların ardından araçların anahtarları sürücülere verildi ve kortej halinde Bedesten bölgesinden ayrıldılar.

Yeni araçlarla asayiş hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi ve güvenlik güçlerinin görevlerini daha verimli şekilde icra etmesi hedefleniyor.

