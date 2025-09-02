Kars Dağpınar'da kuduz alarmı: Tilkiyle boğuşan köpekte virüs tespit edildi

Kars Dağpınar'da kuduz alarmı

Tilkiyle boğuşan köpekte kuduz virüsü tespit edildi, belde karantinaya alındı

Kars'ın Digor ilçesine bağlı Dağpınar beldesinde, hayvanlarını otlatan bir besicinin köpeği çevrede bulunan bir tilkiyle boğuştu.

Birkaç gün sonra köpeğin telef olduğunu fark eden besici durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Ekiplerce köpekten alınan numunede kuduz virüsü tespit edildi.

Kuduz vakası üzerine beldede karantina uygulaması başlatıldı ve belde girişine "Bu köyde kuduz hastalığı vardır" tabelası asıldı.

Ayrıca ekipler, besicinin tüm hayvanlarını olası hastalığa karşı aşıladı.

