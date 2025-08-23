DOLAR
Kars Sarıkamış'ta Trafik Kazası: Otomobil Tıra Çarptı, Sürücü Yaralandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesi Mescitli Köyü mevkiinde otomobilin tıra çarpması sonucu sürücü Hakkı Bulut yaralandı; ekipler müdahale ederek yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 15:41
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 15:45
Mescitli Köyü mevkiinde meydana gelen kazada yaralanma

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, ilçeye bağlı Mescitli Köyü mevkiinde trafik kazası meydana geldi. Erzurum istikametinde seyir halinde olan Hakkı Bulut yönetimindeki 01 AZE 996 plakalı otomobil, Sinan Kazak idaresindeki 04 AAJ 224 plakalı tıra çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Hakkı Bulut yaralandı. Olayın ardından bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, araçta sıkışan Bulut'u kurtararak müdahale etti ve yaralıyı Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza nedeniyle yol bir süre tek taraflı trafiğe kapatıldı. Otomobilin çekiciyle götürülmesinin ardından yol yeniden normale döndü.

