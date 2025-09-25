Kars'ta Dronla Takılan Ehliyetsiz Sürücü 'Arıza' Oyunu 18 bin 677 lira Ceza Getirdi

Kars'ta Dronla Takılan Ehliyetsiz Sürücü 'Arıza' Oyunu Ceza ile Sonlandı

Dron Destekli Denetimde Olayın Detayları

Kars'ta uygulama noktasına yakın bir bölgede aracına arıza süsü vererek kontrol noktasından kaçmayı deneyen sürücü, polis ekiplerinin dronla takibi sonucu yakalandı. Olayda sürücü olarak belirlenen C.Ç hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İHA Büro Amirliği ekipleri, Kafkas Üniversitesi kavşağı çevresinde dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Ekipler, uygulama noktasına yaklaşık 200-300 metre kala bankette otomobilini durduran sürücüyü gözlemledi.

Sürücü C.Ç, elinde boş bidonla bir iş yerine giderek su aldıktan sonra aracın arıza yaptığı izlenimi vermeye çalıştı. Ancak dronla yapılan takip sonucu aracın gerekli tamiratının yapılmadığı belirlendi.

Ekipler aracın yanına gidip yaptıkları kontrollerde, C.Ç'nin sürücü belgesinin bulunmadığını tespit etti. Bu tespit üzerine sürücüye gerekli idari işlemler uygulandı.

İşlemler sonucunda C.Ç'ye sürücü belgesiz araç kullanmaktan 18 bin 677 lira idari para cezası kesildi.