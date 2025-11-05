Kars'ta İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Vali Ziya Polat Başkanlığında

Vali Ziya Polat başkanlığında koordinasyon sağlandı

Kars’ta Vali Ziya Polat’ın başkanlığında, İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya ilgili kurum amirlerinin katıldığı oturumda, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla kolluk kuvvetlerince il genelinde yürütülen genel asayiş-güvenlik uygulamaları, sınır güvenliği ve düzensiz göç konuları detaylı şekilde değerlendirildi.

Ayrıca toplantıda, ilgili birim amirleri tarafından yürütülen çalışmalar aktarılarak uygulamaların etkinliği ve koordinasyon mekanizmaları üzerinde duruldu.

Vali Polat, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için güvenlik birimlerinin gece gündüz çalıştıklarını vurguladı.

Fikir alışverişinde bulunulmasının ardından toplantı sona erdi.

KARS’TA İL GÜVENLİK VE ASAYİŞ TOPLANTISI(KARS-İHA)