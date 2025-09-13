Kars'ta Küçükbaş Aşı Seferberliği: 1,5 Milyon Koyun ve Keçi Korunuyor

Kars'ta küçükbaş hayvanlara kapsamlı aşılama seferberliği

Kars'ta koyun ve keçilerin hastalıklardan korunması amacıyla başlatılan aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri köy köy gezerek üreticileri bilgilendiriyor ve hayvanların aşılarını titizlikle gerçekleştiriyor.

Tomarlı köyünde yerinde inceleme

İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, Arpaçay ilçesine bağlı Tomarlı köyünde yürütülen işlemleri yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

Aydın, Kars'ın hayvancılık açısından Türkiye'nin en önemli illerinden biri olduğunu belirterek, Kars'ta yaklaşık 2 milyon civarında hayvan bulunduğunu ve bunun 1,5 milyona yakınının küçükbaş hayvanlardan oluştuğuna işaret etti.

Aydın gazetecilere yaptığı açıklamada: "Şu an il genelindeki tüm küçükbaş işletmelerde zoonoz ve bulaşıcı hastalıklara karşı aşı uygulaması yapıyoruz. Bununla birlikte hayvanların kimliklendirme ve küpeleme işlemleri de eş zamanlı olarak sürdürülüyor. Tüm bu çalışmalar, hayvan sağlığını korumanın yanı sıra halk sağlığını da güvence altına almak adına büyük önem taşıyor." dedi.

Ekipler, aşılamanın yanı sıra hayvanların kimliklendirme ve küpeleme işlemlerini de eş zamanlı yürütüyor; bu çalışmalar hem hayvan sağlığını hem de toplum sağlığını korumayı hedefliyor.

Besicilerden Kıyım İlgar ise, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne dilekçe verdiklerini, sonrasında ekibin gelip küpeleme ve aşılama işlemlerini yaptığını anlattı.

