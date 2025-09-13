Kars'ta Küçükbaş Aşı Seferberliği: 1,5 Milyon Koyun ve Keçi Korunuyor

Kars'ta köy köy yürütülen aşılama kampanyasıyla 1,5 milyona yakın küçükbaş hayvan zoonoz ve bulaşıcı hastalıklara karşı korunuyor.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 09:59
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 10:04
Kars'ta Küçükbaş Aşı Seferberliği: 1,5 Milyon Koyun ve Keçi Korunuyor

Kars'ta küçükbaş hayvanlara kapsamlı aşılama seferberliği

Kars'ta koyun ve keçilerin hastalıklardan korunması amacıyla başlatılan aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri köy köy gezerek üreticileri bilgilendiriyor ve hayvanların aşılarını titizlikle gerçekleştiriyor.

Tomarlı köyünde yerinde inceleme

İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, Arpaçay ilçesine bağlı Tomarlı köyünde yürütülen işlemleri yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

Aydın, Kars'ın hayvancılık açısından Türkiye'nin en önemli illerinden biri olduğunu belirterek, Kars'ta yaklaşık 2 milyon civarında hayvan bulunduğunu ve bunun 1,5 milyona yakınının küçükbaş hayvanlardan oluştuğuna işaret etti.

Aydın gazetecilere yaptığı açıklamada: "Şu an il genelindeki tüm küçükbaş işletmelerde zoonoz ve bulaşıcı hastalıklara karşı aşı uygulaması yapıyoruz. Bununla birlikte hayvanların kimliklendirme ve küpeleme işlemleri de eş zamanlı olarak sürdürülüyor. Tüm bu çalışmalar, hayvan sağlığını korumanın yanı sıra halk sağlığını da güvence altına almak adına büyük önem taşıyor." dedi.

Ekipler, aşılamanın yanı sıra hayvanların kimliklendirme ve küpeleme işlemlerini de eş zamanlı yürütüyor; bu çalışmalar hem hayvan sağlığını hem de toplum sağlığını korumayı hedefliyor.

Besicilerden Kıyım İlgar ise, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne dilekçe verdiklerini, sonrasında ekibin gelip küpeleme ve aşılama işlemlerini yaptığını anlattı.

Kars'ta koyun ve keçilerin hastalıklardan korunması amacıyla başlatılan aşılama çalışmaları devam...

Kars'ta koyun ve keçilerin hastalıklardan korunması amacıyla başlatılan aşılama çalışmaları devam ediyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, köy köy dolaşarak üreticileri bilgilendirip hayvanların aşılarını titizlikle gerçekleştiriyor.

Kars'ta koyun ve keçilerin hastalıklardan korunması amacıyla başlatılan aşılama çalışmaları devam...

İLGİLİ HABERLER

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır Çınar'da Kamyon Şarampole Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti
2
Denizli'de Madende Göçük: Hüseyin Turan ve Ömer Duran İçin Kurtarma Çabası Sürüyor
3
Samsun Bafra'da Kızılırmak'a Düşen Otomobilde Anne ve Çocuğu Öldü
4
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Hamdi Kılıç için taziye mesajı
5
Antalya Arkeoloji Müzesi Yeni Binasıyla İki Kat Büyüyecek
6
Prabowo Subianto'dan Katar ziyareti: İsrail saldırısı sonrası dayanışma çağrısı
7
Mersin'de Ocak-Ağustos: 1 milyon 928 bin 80 Araç Denetlendi

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği