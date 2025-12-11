Kars'ta Sibirya Soğukları: Hava eksi 13 derece, sıcak su dondu

Kars'ta Sibirya soğukları hayatı olumsuz etkiliyor

Soğuk hava, donan su ve aksayan ulaşım

Kars'ta etkisini sürdüren Sibirya kaynaklı soğuklar günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Kentte hava sıcaklığının sıfırın altında 13 dereceye düştüğü belirtilirken, vatandaşın havaya serptiği sıcak su soğuğun etkisiyle dondu ve soğuktan çok sayıda araç çalışmadı.

Kar yağışının ardından sertleşen soğuk, kent merkezinde daha belirgin hissedildi. Vatandaşlar araçlarının üzerine halı ve battaniye örterek önlem alırken, soğuktan etkilenen kuşlara ise esnaf yem veriyor.

Vatandaşlar, "Kars'ta gece eksi 13 dereceyi gördük. Yağan karın etkisi bu, sabahları ayaza çekiyor. Araçların camları buz tuttu. Sabahları kalkınca kazımak zorunda kalıyoruz. Biraz da önlem alıyoruz, battaniye işte ne bulursak araçların ön camının üzerine örtüyoruz. Soğuklar başladı 2-3 ayımız böyle ayaz ve soğukla geçecek" dedi.

Sabah erken saatlerde iş yerini açan ve kuşlara yem veren esnaf Mehmet Gözükür, "İlk işimiz dükkanımızı açar açmaz kuşlarının yemini vermek, bu bizim insani görevimiz. Hava sıcaklığı eksi 13-14 dereceye düşüyor. Biz kuşları yem vererek besliyoruz" diye konuştu.

Öte yandan, kentte bir vatandaşın havaya serptiği sıcak suyun soğuğun etkisiyle donduğu anlar kameraya yansıdı.

