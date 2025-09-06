DOLAR
Kars'ta yaylada ölen Vahyettin Ataş'ın cenazesi 4 saatte köye ulaştırıldı

Kars'ın Kağızman ilçesinde yaylada kalp krizi sonucu vefat eden Vahyettin Ataş'ın cenazesi, ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla köyüne ulaştırıldı.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 13:47
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 13:47
Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Yellikıran köyü yaylasında bulunan Vahyettin Ataş (65), burada kalp krizi geçirdi. Ataş'ı yayladan hastaneye götüremeyen köy sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Zorlu arazi koşulları nedeniyle bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlçeye yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki yayladaki ulaşım, her iki tarafı derin uçurum olan yaklaşık 20 kilometrelik yayla yoluyla sağlandı.

Ekipler, AFAD Kars İl Müdürlüğü'ndeki 8x8 amfibik arazi aracı ile zorlu güzergahtan geçerek Ataş'a ulaştı. Yapılan incelemede Ataş'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaklaşık 4 saatlik kurtarma çalışmasının ardından cenaze köye ulaştırıldı ve otopsi işlemleri için Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

