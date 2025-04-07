Kars ve Ardahan'da Nisan Ayında Kar Yağışı Etkili Oldu

Kars ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, bölgeyi beyaza bürüdü. Kars'ta, sağanak yağışların ardından yüksek noktalar ve Sarıkamış ilçesi karla kaplandı.

Sarıçam ormanları ve çevredeki bitkiler de kar altında kalırken, bazı vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizlemeye çalıştılar. Yaban kuşlarının ise karlı arazide yiyecek arayışı dikkat çekti.

Vatandaşlardan Hikmet Buğday, Türkiye'nin Doğu Anadolu bölgesinde nisan ayı itibarıyla yaşanan kar yağışına dikkat çekerek, "Sabah kalktığımızda kar yağışını gördük. Nisan ayında kar sürpriziyle uyanıyoruz. İnşallah bir an önce bahar gelir," ifadelerini kullandı.

Ardahan'da Zorluklar

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde de benzer bir durum gözlemlendi. Yağış nedeniyle 2 bin 550 rakımlı Ilgar Dağı Geçidi'nde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Ayrıca yoğun sisin etkisiyle sürücülere dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarılar yapıldı.