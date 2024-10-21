Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Kar Kalınlığı 15 Santimetreye Ulaştı

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Kar Kalınlığı Artıyor

Türkiye'nin kış turizminde önemli bir yer tutan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı yüksek kesimlerde 15 santimetreyi buldu. Köroğlu Dağı'nın zirvesi, 2200 metre yüksekliğinde, son dört gün boyunca aralıklı olarak devam eden kar yağışı ile kaplandı.

Görüş Mesafesi Düşüyor

Kayak merkezinin zirvesinde kaydedilen kar kalınlığı 15 santimetre olurken, tesislerin bulunduğu alanlarda bu rakam 10 santimetre olarak ölçüldü. Bölgedeki etkili sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 45 metreye kadar düştü.

Sezon Hazırlıkları Devam Ediyor

Kartalkaya'daki 5 otel, toplamda 2 bin yatak kapasitesine sahip, kayak sezonuna yönelik hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Otellerde restorasyon çalışmaları yapılırken, toplam uzunluğu 75 kilometreyi bulan 25 pistteki hazırlıklar da sürmektedir.

Kayak sezonunun aralık ayında başlaması bekleniyor.

Bolu'da, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi'nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaşırken tesislerin olduğu alanda ise 10 santimetreye yaklaştı. Bölgede zaman zaman da sis etkili oluyor.

Bolu'da, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi'nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaşırken tesislerin olduğu alanda ise 10 santimetreye yaklaştı. Bölgede zaman zaman da sis etkili oluyor.