Kaş'ta kahvehanede kumar: 6 şahsa idari para cezası, iş yeri sahibine TCK 228

Kaş'ın Kalkan Mahallesi'ndeki kahvehanede yapılan kontrolde 6 şahsa idari para cezası uygulandı, iş yeri sahibi hakkında TCK 228 kapsamında adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 11:48
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 11:48
Antalya’nın Kaş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir kahvehanede yapılan kontrolde, kumar oynadıkları tespit edilen şahıslara idari işlem uygulandı.

Denetimde ele geçirilen deliller

Edinilen bilgiye göre, Antalya ili Kaş ilçesi Kalkan Mahallesi’nde bulunan bir kahvehanede, Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Dedektifleri (JASAT) ekipleri tarafından 8 Aralık günü kontrol gerçekleştirildi. Yapılan kontrolde 1 adet iskambil destesi ve suçtan elde edilen gelir niteliğinde para ele geçirildi.

Uygulanan yaptırımlar

Kontrol sonucu kumar oynadıkları tespit edilen 6 şahsa Kabahatler Kanunu çerçevesinde idari para cezası uygulanırken, iş yeri sahibi hakkında TCK 228 çerçevesinde adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili işlemler yetkili birimlerce yürütülmektedir.

