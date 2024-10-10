Kassam Tugayları'ndan İsrail Ordusuna Saldırı

Kassam Tugayları'ndan Önemli Açıklama

Hamas'ın askeri kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyine giren İsrail askeri konvoyuna yönelik önemli saldırılar gerçekleştirdiğini duyurdu.

Pusuya Düşürülen Askeri Araçlar

Kassam Tugayları'nın resmi Telegram hesabından yapılan açıklamada, Cibaliya Mülteci Kampı'nda yoğun bir saldırı altında olan İsrail ordusuna ait askeri araçların "karmaşık bir pusu" ile hedef alındığı ifade edildi. Saldırıda, toplamda 12 askeri araca ve asker taşıyan bir kamyona yönlendirilmiş mekanize piyade bölüğü hedef alındı.

Saldırı Anında Gelişmeler

Kassam güçlerinin pusuya düşürdüğü askeri araçlara yaklaşarak, İsrail askerlerini sıfır mesafeden hafif silahlarla etkisiz hale getirdiği aktarıldı. Açıklamada, pusuya alınan bazı askerlerin çevre alanlardan kaçmaya çalışırken vurularak boğulduğu veya yaralandığı belirtildi.

Daha Önceki Hedefler

Bugün sabah saatlerinde de Kassam Tugayları, Cibaliya'da İsrail ordusuna ait iki tankı hedef almıştı.

İsrail'in Saldırıları ve Sonuçları

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik yaptığı saldırılar sonucunda, yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere toplam 42 bin 65 Filistinli hayatını kaybetti. Ayrıca, 97 bin 886 kişi yaralandı. Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastaneler ve eğitim kurumlarının hedef alınmasıyla sivil altyapıda büyük tahribatlar oluştu.