Kastamonu'da Dede ve Torun 150 Bin Mavi Kapakla Engellilere Umut Oldu

86 yaşındaki İsmail Gülce ile 17 yaşındaki torunu Kaan Kapucuoğlu, engelli bireyler için topladıkları 150 bin mavi kapakı Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneğine teslim etti.

Televizyondan ilham aldı, aile desteğiyle büyüdü

Lise öğrencisi Kaan Kapucuoğlu, iki yıl önce bir televizyon programından etkilenerek fiziksel engellilere tekerlekli sandalye sağlamak amacıyla mavi kapak toplamaya başladı. Kaan, AA muhabirine verdiği demeçte: "Bu konuda benim en büyük destekçim ilk başta ailem, annem, babam, abim. Onun dışında da kuzenim Gülşah, kuzenimin eşi Emre abi ve amcam. Bu yolda en büyük destek veren kişi ise dedem oldu. Dedemle kapakları sahilde, kahvehanelerde, lokantalarda topladık. O benim her zaman yanımdaydı." dedi.

Kaan, toplama sürecini ve duyduğu mutluluğu şöyle anlattı: "Eğer bir insana umut olabildiysek ne mutlu bize. İçimdeki mutluluk tarif edilemeyecek bir durumda, genel olarak çok mutluyum. Biz bu kapakları topladıktan sonra dedemlere getiriyorduk onların bodrumunda depolamak için. Dedem bu kapakları 5 litrelik su bidonlarına dolduruyordu. Bidonlara kapakları koyarken tek tek sayıyordu. Yaklaşık bir bidonda 600 tane var. Bizim de 250 civarı bidonumuz vardı. Toplam 150 bin kapak topladık bu serüvende."

Dededen örnek gayret

İsmail Gülce, torununa destek olmak için işe başladığını ve bunun kendisi için gurur kaynağı olduğunu söyledi: "Ne mutlu bana. Bir engelliye bir şey bağışladıysak ondan gurur duyarım. Ben de bulduğum yerden topladım. Sokakta, camiye giderim, yolda görürsem alırım, cebime koyarım, gelince bidona koyarım. Öyle biriktirdik bunları."

Gülce, kapak toplamanın kendisine iyi geldiğini belirterek, "İnşallah elimizden geldiğince yapmaya devam edeceğim. Cenabıallah müsaade ederse. Yaş 86, ne olacağımız belli olmaz. Onun için ben şimdi camiye giderim veya yürümeye giderim, asfaltta bulduğumu getirir, cebime koyarım. Eğiliyorsun, alıyorsun, idman oluyor. Hem yürüyorum hem kapak topluyorum." ifadelerini kullandı.

Dernekten teşekkür

Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz, dede ve torunu kutlayarak şu değerlendirmeyi yaptı: "İsmail dedemiz ve Kaan torunumuz, birlikte bizlere binlerce kapak toplamışlar. Bu da çok kıymetli. Dedemiz bir de hepsini bidonlara koyarken birer birer saymış, bu da bizim için çok kıymetli. Mavi kapak kampanyası farkındalık yaratmak için yapılmış bir kampanya. Dede torun, İsmail dede ve Kaan evladımız, özel bireylerin bugün yüzünü güldürdü. Hepsine teşekkür ediyoruz."

Kastamonu'da 86 yaşındaki İsmail Gülce ve 17 yaşındaki torunu Kaan Kapucuoğlu, engelli bireylerin hayatına dokunabilmek için mavi kapak topluyor.