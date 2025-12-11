Kastamonu'da Kaçak İçki Operasyonu: 55 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Kastamonu'da Kaçak İçki Operasyonu

Emniyet ekipleri kaçakçılığa geçit vermedi

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, alkol kaçakçılığının önlenmesi çalışmaları kapsamında düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

Operasyonda yapılan aramalarda 55 litre etil alkol, 8 litre el yapımı içki, 2 adet aroma ve 1 adet alkol test kiti bulundu.

Olayla ilgili olarak 1 şahıs gözaltına alındı ve hakkında adli işlem başlatıldı.

