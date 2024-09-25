Kastamonu'da Polise Tabancayla Mukavemet Eden İki Şüpheli Yeniden Gözaltında

Kastamonu'da Gelişen Olay

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, polis ekiplerine tabanca çekerek direniş gösteren iki şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak Cumhuriyet Savcılığının yaptığı itiraz sonrası, şüpheliler yeniden gözaltına alındı.

Kavga İhbarı Üzerine Gözaltına Alındılar

Alınan bilgilere göre, kavga ihbarı üzerine Cide Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Liman bölgesine gitti. Burada, T.D. ve M.E.D. isimli şahıslar, polise direniş göstererek tabanca çekti. Olayın büyümesi sonrasında iki polis memuru hafif şekilde yaralandı ve şüpheliler gözaltına alındı.

Adli Kontrol Kararı ve Yeniden Gözaltı

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından, adliye tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak Cumhuriyet Savcılığının itirazı üzerine, Cide Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki şahsı yeniden gözaltına aldı.

Olay Anı Gözler Önünde

Olayın yaşandığı anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerin polise mukavemet gösterdiği anlar yer aldı.