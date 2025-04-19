Kastamonu'da Sisle Bütünleşen Orman Görüntüleri

Kastamonu'daki Göz Alıcı Sis Manzarası

Kastamonu'da sis tabakasının kapladığı ormanlık alanlar, dronla çekilen görüntülerle gözler önüne serildi. Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinde akşam saatlerinde yoğunlaşan sis, il merkeziyle bağlantı sağlayan kara yolunun Kayalarbaşı, Arpalıkbaşı, Odayboğazı ve Ortasökü mevkilerinde etkili oldu.

Görüş Mesafesi Düşüyor

Bu sis manzarası, bazı noktalarda görüş mesafesini önemli ölçüde azalttı. Vadiyi kaplayarak ormanlık alanla buluşan sis, adeta doğanın bir tablosunu oluşturdu. Dronla elde edilen görüntüler, bu eşsiz doğa manzarasını gözler önüne seriyor. Kastamonu'nun doğal güzellikleri bir kez daha hayranlık uyandırıyor.

Kastamonu'da sis tabakasının kapladığı ormanlık alanlarda oluşan manzara dronla kaydedildi.

Kastamonu'da sis tabakasının kapladığı ormanlık alanlarda oluşan manzara dronla kaydedildi.