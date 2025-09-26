Kastamonu Tosya'da Arkadaşını Öldüren Sanığa 16,5 Yıl Hapis

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde tartıştığı arkadaşı Mustafa Bırtlak'ı silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Hakan K., mahkeme tarafından 16 yıl 6 ay (16,5 yıl) hapis cezasına çarptırıldı.

Duruşmada öne çıkanlar

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Hakan K., öldürülen Mustafa Bırtlak'ın ailesi ve taraf avukatları katıldı. Sanık savunmasında, olay sırasında Bırtlak'ın belinde silah olduğunu bildiğini ve korktuğu için suçu işlediğini öne sürerek beraat talep etti.

Savcı ve mahkeme kararı

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın "kasten öldürme" suçunu tahrik altında işlediği gerekçesiyle 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep etti. Mahkeme heyeti, daha önce müebbet hapse çarptırdığı sanığa verdiği cezayı, suçu tahrik altında işlediği gerekçesiyle 16 yıl 6 aya indirdi.

Olayın kronolojisi

Olay, 3 Nisan tarihinde meydana geldi. İddialara göre Hakan K., aralarında çıkan tartışma sonucunda tüfekle ateş ederek arkadaşı Mustafa Bırtlak'ı vurdu. Hastaneye kaldırılan Bırtlak kurtarılamadı.