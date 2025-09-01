Kastamonulu Tek Yumurta İkizleri Tayvanlı İki Gençle Evlenerek Coşkulu Düğün Yaptı

Kastamonulu tek yumurta ikizleri Tayvanlı iki gençle evlendi

Tek yumurta ikizleri Nagehan ve Neslihan Kılavuz, Kastamonu'daki bir düğün salonunda düzenlenen törenle Tayvanlı Hajun Hong ve YuFan Shih ile hayatlarını birleştirdi. Çiftler dans etti, oyun havalarıyla eğlendi ve yakınlarıyla halay çekti. Damatların düğünde gösterdiği performans davetlilerin ilgisini çekti.

İlişki hikayesi ve tanışma

Nagehan Kılavuz, AA muhabirine Tayvan'da 6 yıldır İngilizce öğretmenliği yaptığını söyledi. Hajun Hong ile internetten tanıştıklarını anlatan Kılavuz, şunları dile getirdi:

"Tanışalı 9 yıl oldu. Çok zor dönemden geçtiğim bir anda tanıştık. Annem kemoterapi alıyordu. Uzaktan arkadaş olarak konuşuyorduk. Manevi olarak bana çok destek verdiği için kendisinden çok etkilendim. Tayvan'a Çince kursu almaya gittim. Birbirimizi daha yakından tanıdık. Bu zamana kadar geldik."

Daha sonra kardeşinin de Tayvan'a geldiğini belirten Kılavuz, "Biz küçüklüğümüzden beri aynı sınıfa düşerdik, aynı sıraya otururduk, nasiplerimiz de Tayvan'dan oldu. Bizim kaderimiz hep aynı ilerliyor. Şu an heyecanlıyım, mutluyum. Bugünleri gördüğüm için çok mutluyum." diye konuştu. Kılavuz, eşi Hajun Hong'a "Fatih" diye seslendiğini sözlerine ekledi.

Neslihan'ın deneyimi ve eşinin profili

Neslihan Kılavuz, kardeşinin Tayvan'a yerleşmesinin ardından kendisinin de Çin'e gittiğini söyledi. Çin'de iki yıl öğretmenlik yaptığını dile getiren Kılavuz, "Daha sonra modellik ve oyunculuk yaptım. Bir özlem vardı kardeşime. En sonunda pes ettim. 'Ben de Tayvan'a taşınıyorum' dedim. Tayvan'a taşınınca eşimle tanıştım." dedi.

Kılavuz, eşi YuFan Shih ile ilgili, "Çok mutluyum. Beraber Tayvan'a yerleşmemiz beni çok mutlu ediyor. Eşim inşaat mühendisi ve restoran zinciri var. İlk başta annem 'nasıl olacak' diyordu. Yüz yüze gelince annem çok sevmeye başladı." ifadelerini kullandı. Kılavuz, eşine "Turan" olarak seslendiğini söyledi.

Damatların ve ailenin duyguları

Hajun Hong Türkiye'yi çok sevdiğini vurgulayarak, "İnanılmaz büyüleyici bir düğün oluyor. Kendi ülkemde böyle değil. Bizim düğünümüzde yemek yerler, parayı verirler, eve giderler. Dans yok. Dört kez Türkiye'ye geldim. Türkiye'nin yemekleri çok lezzetli." dedi.

YuFan Shih ise "Türkiye çok güzel bir ülke. Şu anda çok mutlu hissediyorum. Bir gün Türkiye'ye yerleşmek istiyorum. Türkiye'yi çok seviyorum." diye konuştu.

Aile de mutluluklarını dile getirdi. Nagehan ve Neslihan'ın babası Mehmet Kılavuz "Allah öyle nasip etti, yurt dışına gittiler. Mutluyum, damatları seviyorum." derken, anne Hatice Kılavuz de çok mutlu olduğunu ve kızlarına güvendiğini söyledi.

