Katar arabuluculuğuyla Peter ve Barbie Reynolds serbest bırakıldı

Katar Dışişleri: Arabuluculuk başarılı oldu

Katar, Afganistan'da şubat ayında gözaltına alınan İngiliz vatandaşları Peter Reynolds ve eşi Barbie Reynolds'un serbest bırakılması için yürüttüğü arabuluculuk çabalarının başarılı olduğunu duyurdu. Çiftin başkent Doha'ya ulaştığı bildirildi.

Katar Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, ülkenin Afganistan'da tutuklu bulunan iki İngiliz vatandaşının serbest bırakılmasını kolaylaştırdığı belirtildi. Açıklamada, çiftin daha sonra Londra'ya hareket edeceği kaydedildi.

Açıklamada sözlerine yer verilen Katar Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed bin Abdulaziz el-Halifi, Katar'ın Afganistan geçici hükümeti ile İngiltere arasındaki verimli işbirliğinden memnuniyet duyduğunu söyledi. Halifi, Katar'ın arabuluculuk yoluyla canları korumaya, hakları garanti altına almaya ve insani değerleri pekiştirmeye önem verdiğini vurguladı.

Afganistan yönetimi ise bugün yaptığı açıklamada, şubat ayında gözaltına alınan Peter Reynolds ve Barbie Reynolds'ın serbest bırakıldığını bildirmişti.

Çift, yaklaşık 18 yıldır Afganistan'da yaşıyor ve Bamiyan vilayetinde bir eğitim kurumu işletiyordu. Şubat ayında yönetim yetkilileri tarafından gözaltına alınmışlardı.

Çiftin oğlu Jonathan Reynolds, temmuz ayında Guardian'a verdiği röportajda, ebeveynlerinin durumunun kötüleştiğini ve cezaevinde ölebileceklerinden endişe ettiğini söylemişti.