Katar Doğruladı: Halil el-Hayye'nin Ofis Müdürü Cihad Lebed İsrail Saldırısında Öldü

Katar Cihad Lebed'in Ölümünü Resmen Doğruladı

Doha'daki Hamas müzakere heyetine yönelik saldırıda kimlik tespit çalışmaları sürüyor

Katar İçişleri Bakanlığı, Cihad Riyah Hasan Lebed olarak kimliği tespit edilen kişinin, İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiğini resmen doğruladı. Bakanlık açıklamasında olayın Salı günü gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada, olay yerindeki ekiplerin çeşitli noktalarda insan cesedi parçaları bulduğu ve bu parçaların tespitine yönelik çalışmaların Katar Afet Mağduru Kimliklendirme Ekibi tarafından sürdürüldüğü kaydedildi.

Bakanlık, gelişmeleri yakından izlemeye devam edeceğini ve sonuçlar doğrulanır doğrulanmaz resmi kanallardan yeni bilgileri paylaşacağını bildirdi.

İsrail ordusu, dün Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti. Hamas daha önce Katar'daki liderlerinin ve müzakere heyetinin suikast girişiminden kurtulduğunu açıklamıştı.

Ayrıca Hamas tarafından yapılan açıklamada, İsrail saldırısında hayatını kaybedenler arasında Cihad Lebed, Hemmam Hayye (Halil el-Hayye'nin oğlu), Abdullah Abdulvahid, Mümin Hassune, Ahmed el-Memluk ve Katarlı polis Bedir Saad Muhammed el-Hamidinin bulunduğu aktarılmıştı.