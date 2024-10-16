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Katar Emiri'nden Gazze ve Lübnan İçin Acil Ateşkes Çağrısı

Katar Emiri Şeyh Temim, Gazze ve Lübnan'daki saldırıların durdurulması için uluslararası toplumdan yardım istedi.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 21:40
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 21:40
Katar Emiri'nden Gazze ve Lübnan İçin Acil Ateşkes Çağrısı

Katar Emiri Şeyh Temim'den Çarpıcı Açıklama

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Gazze Şeridi ve Lübnan'da devam eden İsrail saldırılarına son verilmesi gerektiğini vurguladı. Bu açıklama, Belçika'nın Brüksel kentinde düzenlenen zirvede yapıldı.

Ateşkes ve Diplomasi

Şeyh Temim, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik yıkıcı tahribatlarının durdurulması gerektiğine dikkat çekti. "Gazze Şeridi ve Lübnan'da derhal ateşkes sağlanmasını ve işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusunun desteklediği yerleşimcilerin provokasyonlarına son verilmesini talep ediyoruz," dedi.

Uluslararası Toplumun Rolü

Katar Emiri, uluslararası topluma da çağrıda bulunarak Lübnan'da ateşkesin sağlanması için daha fazla çaba göstermeleri gerektiğini belirtti. 1701 sayılı BMGK kararının uygulanması konusunda da vurgu yaptı.

Kayıplar ve İnsanlık Krizi

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine dayanarak, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk, 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 367 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Diğer yandan, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sonucunda yaklaşık 42 bin 409 Filistinli hayatını kaybetti, 99 bin 153 kişi yaralandı.

Bu durum, bölgede acil insani yardımlara olan ihtiyacın arttığını göstermektedir ve şiddetin sona ermesi için diplomatik yollarla çözümler aranması büyük önem arz etmektedir.

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