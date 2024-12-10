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Katar, Suriye İçin İnsani Yardım Hava Köprüsü Kurdu

Katar, Suriye'ye insani yardımlar ulaştırmak için hava köprüsü kurdu. İlk uçak Gaziantep'e iniş yaptı.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 12:07
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 12:07
Katar, Suriye İçin İnsani Yardım Hava Köprüsü Kurdu

Katar, Suriye'ye İnsani Yardım Hava Köprüsü Kurdu

Katar, Suriye'ye insani yardımların ulaştırılması amacıyla bir hava köprüsü kurduğunu resmen duyurdu. Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, hava köprüsü kapsamında Silahlı Kuvvetlere ait ilk uçağın Gaziantep'e iniş yaptığı belirtildi.

Açıklamada, uçakta çeşitli gıda maddeleri, tıbbi malzemeler ve sığınma malzemelerinin bulunduğu kaydedildi. Bu yardımlar, Katar Kalkınma Fonu tarafından sunulmakta olup, Doha yönetiminin Suriye halkına dayanışma çerçevesinde gerçekleşmiştir.

Suriye'deki Gelişmeler

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmaların yoğunlaştığı bildirilmektedir. 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi önemli illerde bu gruplar üstünlük sağlamıştır.

Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halkın yoğun desteği nedeniyle, rejim kontrolünü tamamen kaybetmiş ve çökmüştür. 61 yıllık Baas Partisi iktidarı sona ererken, Esed başkentten kaçmak zorunda kalmıştır.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da Aralık ayında başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştır. Münbiç ilçesinin temizlenmesiyle, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvası bölge PKK/YPG'den arındırılmıştır.

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