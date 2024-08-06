Katar ve ABD'den Güvenlik İşbirliği Anlaşması

Katar ve ABD İşbirliği Anlaşması İmzalandı

Katar ile Amerika Birleşik Devletleri, Katar’ın başkenti Doha'da güvenlik alanındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla yeni bir anlaşma imzaladı.

İmzalar Atıldı

Katar İçişleri Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre, anlaşma Katar adına İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Abdullah bin Halef bin Hattab El Kaabi ve ABD adına da Katar Büyükelçisi Timmy Davis tarafından imzalandı.

Görüşmelerin Detayları

İki ülkenin yetkilileri, bu anlaşmanın yanı sıra mevcut güvenlik işbirliğini desteklemek ve geliştirmek konularında bilgi alışverişinde bulundu.

Katar'ın Stratejik Önemi

Amerika Birleşik Devletleri, 2022 yılında Katar'ı “NATO üyesi olmayan önemli müttefik” olarak belirlemişti. Bu durumda, iki ülke arasındaki ilişkilere olan güvenin artarak devam etmesi bekleniyor.