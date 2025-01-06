Katar ve İngiltere Dışişleri Bakanları Gazze ve Suriye'yi Görüştü

Katar ve İngiltere Dışişleri Bakanları, Ortadoğu Gelişmelerini Görüştü

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Gazze Şeridi'ndeki son gelişmeleri ve Suriye'ye destek konusunu masaya yatırdı.

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen yazılı açıklamada, Al Sani ve Lammy'nin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Görüşmede, Gazze Şeridi ve İsrail işgali altındaki Filistin topraklarındaki durum ile Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Suriye'nin birliği, egemenliği ve bağımsızlığına yönelik desteklerini dile getirirken, Suriye halkının onurlu bir yaşam sürmesi ve hukuk devletinin inşası yönündeki taleplerini de vurguladı.

Ayrıca, Katar ile İngiltere arasındaki işbirliği ilişkileri ile bu ilişkilerin desteklenmesi ve geliştirilmesi için atılacak adımlar da değerlendirildi.

Al Sani, önceki gün Doha'yı ziyaret eden Suriye Geçici Hükümeti'nin Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani, Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanı Enes Hattab ile bir araya gelerek, Suriye'deki durumu yakından takip ettiklerinin altını çizdi.