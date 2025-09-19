Katz'tan el-Husi'ye suikast tehdidi: 'Sana'da İsrail bayrağı dalgalanacak'

Katz'tan el-Husi'ye suikast tehdidi

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Yemen'deki İran destekli Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'ye suikast tehdidinde bulunarak sosyal medya üzerinden sert ifadeler kullandı.

Katz, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, 'Abdulmelik el-Husi, senin de zamanın gelecek.' ifadelerini kullandı.

Katz mesajında ayrıca 'İsrail bayrağının da birleşik Yemen'in başkenti Sana'da dalgalanacağı' yönünde beyanlarda bulunarak Husilerin devrileceği imasında bulundu.

Husilerin saldırısı ve İsrail'in açıklaması

Husiler, dün İsrail'de 3 kenti hipersonik balistik füze ve üç İHA ile hedef aldıklarını bildirmişti.

İsrail ordusu, bu füzelerin havada engellendiğini duyururken, fırlatılan İHA'lardan birinin İsrail'in güneyindeki Eilat kentinde bir otele isabet ettiğini açıkladı.

Eilat'taki saldırıda otelde hafif hasar oluştuğu, can kaybı yaşanmadığı bildirildi.