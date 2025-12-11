Kaybis 2025 Sezonunu Rekorlarla Kapattı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. tarafından işletilen bisiklet paylaşım sistemi Kaybis, 2025 sezonunu yeni rekorlarla tamamladı. Şehir genelinde 91 istasyon ve 1000 bisiklet ile hizmet veren sistem, hem ulaşım alışkanlıklarına hem de çevreye katkı sağlamayı sürdürdü.

Sezon verileri

2025 yılı boyunca 48 bin 356 kullanıcı, bisikletleri toplam 452 bin 961 kez kullandı. Yıl içinde kaydedilen toplam mesafe ise 4 milyon 321 bin kilometreye ulaştı. Bu mesafe, Kaybis ile dünyanın etrafının 108 kez turlanması anlamına geliyor.

Belediye başkanının değerlendirmesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; 2025 sezonunun başarıyla tamamlandığını belirterek, "Kaybis her yıl büyüyen, şehrin ulaşım kültürüne önemli katkı sağlayan bir sistem hâline geldi. 2025’te elde edilen 4,3 milyon kilometrelik kullanım verisi, Kayserililerin sürdürülebilir ulaşımı ne kadar benimsediğini gösteriyor. Bu sadece bir ulaşım başarısı değil, aynı zamanda çevre için büyük bir kazanım" dedi.

Bisiklet kullanımının hem trafiği rahatlattığını hem de karbon salınımının azaltılmasına katkı sağladığını söyleyen Büyükkılıç, "Daha temiz bir hava oluşmasına katkı sağlayan sistemimizi her geçen yıl büyütüyoruz ve her yıl daha ileri bir noktaya taşımada kararlıyız" diye konuştu.

Bakım ve yeni sezon hazırlıkları

Sezonun kapatılmasıyla tüm istasyonlar, bisikletler ve yazılım altyapısı detaylı bakıma alındı. Ulaşım A.Ş. ekipleri, yeni sezonda daha yüksek performans, arttırılmış bisiklet sağlığı ve kullanıcı deneyimi sunmak için çalışmalarını sürdürüyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM A.Ş. TARAFINDAN İŞLETİLEN, BİSİKLET PAYLAŞIM SİSTEMİ KAYBİS, 2025 SEZONUNU YENİ REKORLARLA TAMAMLADI.